Araştırma: Düşük kuvvette şarkı söylemek Koronavirüs yayılma riskini azaltır

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sahne alamayan sanatçılar için yeni bir araştırma alternatif yöntemlere başvurabileceklerini ortaya koydu. Araştırma sonuçları, yumuşak tonda, bağırmadan söylenen bir şarkının Covid-19 yayılma riskini azalttığını gösterdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Koronavirüs pandemisinden etkilenen müzik sektörü adım adım açık hava konserlerine başladı. Bristol Üniversitesi'nden fiziksel kimya profesörü Jonathan Reid, "Konuşurken ya da şarkı söylerken vokalizasyonla alakası yok, yayılma riski sesin kuvvetiyle ilgili. Biraz daha yumuşak bir tonda söyleyerek Koronavirüs yayılma riskini azaltırsınız" dedi.

Hakem heyeti değerlendirmesi bekleyen çalışmada 25 profesyonel şarkıcıdan belli tünellere nefes almaları, konuşmaları, öksürmeleri ve şarkı söylemeleri istendi. Daha sonra tünellere bulaşan damlacık oranları karşılaştırıldı. Katılımcılardan Happy Birthday şarkısının farklı kuvvetlerde söylenmesi istendiğinde en yüksek konuşan ve şarkı söyleyenin nefes almaktan 36 kat fazla damlacık çıkardığı tespit edildi.

Araştırmayı yürütenlerden kulak burun boğaz cerrahı Declan Costello, "Mesela bir katedralde şarkı söylemek kalabalık bir barda bağırmaktan daha az risk taşıyor" dedi.