Araştırma: Dünyadaki her 5 kadından biri kendini güvende hissetmiyor

15 ülkede 14 bin 400 kadının katılımıyla “Kadınlar için Avon Vakfı” tarafından yapılan araştırmaya göre dünyada her 5 kadından biri içinde yaşadığı toplumda kendini güvende hissetmiyor, sadece yüzde 60’ı cinsel taciz iddialarının adli ve emniyet makamları tarafından ciddiye alınacağına inanıyor.

Öte yandan Türkiye’deki kadınların yalnızca yüzde 38’i, psikolojik tacizin suç olarak görülmesi gerektiğine inanıyor.

Araştırmanın bulgularına göre, dünya çapında her beş kadından biri içinde yaşadığı toplumda kendini güvende hissetmezken bu oran Güney Afrika’da yüzde 47’ye, Türkiye’de ise yüzde 51’e çıkıyor. Araştırma, kadınların toplumları tarafından korunmadıklarını hissettiğini ortaya koyuyor.

Kadınların sadece yüzde 60’ı (bu oran Peru’da yüzde 48’e düşüyor), cinsel taciz iddialarının ciddiye alınacağına inanırken sadece yüzde 58’i (bu oran Türkiye’de yüzde 45’e düşüyor) hukuk sisteminin fiziki veya cinsel taciz kurbanlarını koruyacağına güveniyor.

Arjantin’deki kadınların yüzde 59’u, Güney Afrika’daki kadınların ise yüzde 58’i, hukuk sisteminin fiziki tacizi suç olarak değerlendireceğine inanıyor.

Fiziki olmayan taciz daha az anlaşılıyor

Güven oranlarının daha da düşük olduğu fiziki olmayan taciz türlerinde; global düzeyde kadınların yüzde 59’u hukuk sistemlerinin psikolojik tacizi suç olarak değerlendireceğine inanırken, yüzde 55’i ise maddi anlamdaki tacizin suç olarak görülmesi gerektiğini düşünüyor.

Rusya’da yaşayan kadınların sadece yüzde 27’si ve Türkiye’deki kadınların yüzde 38’i, psikolojik tacizin suç olarak görülmesi gerektiğine inanırken, bu oran Filipinler’de yüzde 87 ve Kolombiya’da yüzde 77’ye çıkıyor.