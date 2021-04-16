Araştırma: Dünya genelinde 2.5 milyar dinazor yaşamış olabilir

Araştırmacılar, nesilleri tükenmeden önce, birkaç milyon yıl boyunca Dünya'da 2.5 dinazorun yaşadığını tahmin etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD'de California Üniversitesi'nden bir ekip dünya üzerinde kaç dinazorun yaşadığını hesapladı. Dinazorların vücut boyutu, cinsel olgunluğu, enerji ihtiyaçlarını hesaplayan ekip, 127 bin nesil boyunca 2.5 milyar dinazorun yaşadığını tahmin etti.

Bütün hesaplar sonunda toplam dinazor sayısı en düşük 140 milyon, en yüksek 42 milyar olarak belirlendi ve orta değer olarak 2.4 milyar seçildi.

Araştırma Science dergisinde yayımlandı.