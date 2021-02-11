Araştırma: Domuzlar oyun kolu kullanmayı öğrenebilir

ABD'de araştırmacılar, dört domuza başarılı bir şekilde bilgisayar oyun kolu kullanmayı ve monitördeki bir imleci kontrol etmeyi öğrettiklerini açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, daha önce çoktan seçmeli puzzle çözmek, "otur" komutuna uymak gibi konularda eğitilebildiği tespit edilen domuzların oyun kolu kullanmayı da öğrenebileceği ortaya çıktı.

Araştırmayı yürütenlerden biri olan Purdue Üniversitesi'nden Prof. Candace Croney, "Domuzlar, daha önce düşündüğümüze oranla öğrenme, anlama ve yanıt verme konusunda daha yetenekli olabilir" dedi.

Frontier in Psychology dergisinde yer alan araştırma, bilim insanlarının lezzetli atıştırmaklar kullanarak domuzlara bir bilgisayar oyun kolunu kullanmayı öğrettiklerini gösterdi. Araştırma daha sonra bilgisayar ekranında bir oyu gösteirlmesi ve domuzların bir imleci hareket ettirerek ekrandaki duvar görünümlü yapılara değdirmesiyle devam etti. Başaran domuzlara ödül verildi.

Araştırmacılar, aynı deneye tabi tutulan maymunların domuzlardan daha başarılı sonuç verdiğini ekledi.