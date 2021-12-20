Araştırma: Doğayla temas etmek şehirlerde yaşayanlar için yalnızlık hissini azaltıyor

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Yapılan yeni bir araştırma, şehirlerde doğayla temas etmenin yalnızlık hissini yüksek oranda düşürdüğünü gösterdi.

The Guardian’da yer alan haber göre, hava kirliliği, obezite, alkol bağımlılığı gibi büyük bir kamu sağlığı sorunu olarak görülen yalnızlıkla ilgili yeni bir araştırma yapıldı.

Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırma, dünya genelinde şehirlerde yaşayan insanların Urban Mind araştırma uygulamasına girdiği veriler üzerine gerçekleştirildi. Uygulama insanlara günün belli saatlerinde yalnızlık, aşırı kalabalık, sosyal katılım ve doğayla temas üzerine sorular sordu. Araştırma için 750’den fazla insan 16 bin 600 yanıt verdi.

Sonuçlar, aşırı kalabalık içinde bulunma durumunun yalnızlık hissini ortalama yüzde 39 oranında artırdığını gösterdi. Öte yandan insanların ağaçları, gökyüzünü gördüğü, kuşların öttüğünü duyduğu anlarda yalnızlık hissinin yüzde 28 oranında düştüğü tespit edildi.

Araştırmacılar, toplumda insanların yalnızlık hissini düşürmek için doğayla temas edilen alanları artırılmasını önerdi.