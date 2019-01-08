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Sağlık

Araştırma: Diş etlerine dikkat etmeyen erkekler, sertleşme sorunu yaşıyor

Çin'de yapılan bir araştırmada diş eti hastalıklarının sertleşme sorunu riskini 3 katına çıkardığı sonucuna varıldı

08 Ocak 2019 15:41

Ağız hijyeni ile sertleşme sorunu arasında bir bağlantı olduğu ortaya çıktı. Çin'de yapılan bir araştırmada diş eti hastalıklarının sertleşme sorunu riskini 3 katına çıkardığı sonucuna varıldı.

Jinan Üniversitesi'nde 213 bin 76 erkeğin cinsel performansı test edildi. 

Araştırmada belirtilene göre her 5 insandan biri kanama ve kötü nefes kokusuna sebep olan diş eti problemleri yaşıyor.

Araştırmanın sonucunda ağız hijyeni kötü olan erkeklerin sertleşme sorunu yaşamasının normale kıyasla 3 kat yüksek olduğu belirtildi.

Bunun nedeninin diş eti hastalıklarının vücuttaki testestoron seviyelerinin azaltılması olduğu belirtildi. Ayrıca dişeti problemleri ile kan dolaşımı problemleri arasındada bağlantı olduğu öne sürüldü.

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