Araştırma: Dijital dönüşüm liderleri yükseliyor 

İstanbul, 15 Kasım (DHA) - KPMG’nin 2018 Küresel CIO Araştırmasına göre Türk şirketlerin yüzde 52’si “Dijital dönüşüm lideri” olarak tanımlanan CDO atamaların yapıyor.

“‘Dönüştürücü CIO” başlığıyla hazırlanan rapora göre, teknolojiyle birlikte CIO’ların görevi de değişiyor. BT liderleri yalnızca kuruluşları dönüştürmüyor aynı zamanda kendileri de dönüşüyor ve bu süreçte birçoğu için kendilerini geliştirme ve etkinliklerini artırma fırsatı doğuyor.

KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Başkanı Sinem Cantürk, teknolojiyle birlikte şirketlerin odaklarının da değiştiğini belirtti ve şöyle devam etti:

“Teknoloj bir zamanlar kurum içi operasyonlara odaklıyken bugün daha çok müşteriyle ilgileniyor. Bir zamanlar teknolojisi bütçesi bir veya iki yönetici tarafından kontrol edilirken bugün harcama sorumluluğunu üstlenen daha geniş bir paydaş grubu var. Bir zamanlar BT liderine ‘CIO’ veya ‘BT direktörü’ denirken bugün teknoloji liderliği daha geniş bir alana yayılıyor. Bu değişim ortamında CIO’nun görevi önemini koruyor.

“Ancak bunun nedeni, CIO’nun da değişmesi. BT liderleri yalnızca kuruluşları dönüştürmekle kalmıyor aynı zamanda kendileri de dönüşüyor ve birçoğu için kendilerine geliştirme ve etkilerini artırma fırsatı doğuyor.

“Teknolojinin kuruluşlar için yeri hiç olmadığı kadar önem kazanmış durumda. BT liderlerinin maaşlarındaki ve BT bütçelerindeki artış, yönetim kurullarının teknolojiye yatırım yaptığını gösteriyor.

“Bununla birlikte ‘Gölge BT’nin aralıksız yükselişi, ‘dijital dönüşüm lideri’ pozisyonunda görülen şiddetli büyüme ve teknolojinin değişen niteliği nedeniyle önceden CIO pozisyonunun önemini besleyen birçok kesinlik ortadan kalkmış durumda.

“Ancak bu bir çelişki gibi görünse de, CIO’lar için daha elverişli bir dönem daha önce görülmedi.”

“Dönüştürücü CIO” adını taşıyan KPMG-Harvey Nash 2018 CIO Araştırması’nın sonuçları şöyle:

BT liderlerinin yüzde 49\'u geçtiğimiz yıl bütçe artışı yaşadı; bu da 13 yılda görülen en yüksek oran. Yüzde 47’si ise çalışan sayısının arttığını belirtti. Bu da son 10 yılın en yüksek oranı. Buna karşılık CIO’ların etkisinin arttığını söyleyen BT liderlerinin oranı yüzde 8 azaldı.

Kuruluşların yüzde 44’ünde teknoloji harcamalarının en az onda biri BT departmanı dışında kontrol ediliyor. Tüm katılımcıların yüzde 67’si BT harcamalarının “yüzde 5’inden fazlasının” kendi departmanları dışında yönetildiğini ifade ediyor.

CIO görevinin daha stratejik hale geldiğine dair inanış, geçen yıl büyük bir sıçramayla ulaştığı yüzde 71’lik orana göre önemli ölçüde düştü.

Teknoloji ve strateji tek başına dijital bir vizyona sahip olmada yeterli değil. Dijital liderlerin yüzde 59’u ile müşteri odaklı liderlerin neredeyse yarısı, kuruluşlarında uygun bir kültür olmadığı takdirde dijital stratejilerinin başarısızlığa uğrayacağını düşünüyor.

Müşteri odaklı kuruluşlar geçen yıl rakiplerinden daha yüksek bir gelir artışı kaydetti. Gelir artışı oranı küresel ortalamada yüzde 46 ancak müşteri odaklı kuruluşlarda yüzde 57.

Müşteri odaklı kuruluşların operasyonel öncelikleri arasında ilk sırayı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirme alıyor, ikinci sırada ise işletme için tutarlı ve istikrarlı bir BT performansı sağlamak var.

Dijital teknolojilerin kullanımında etkili olan kuruluşların yüzde 61’i gelirlerinde rakiplerine oranla daha fazla artış sağlıyor.

Tüketicilerin veri güvenliği alanında artan bilinci, risk yönetimi & mevzuata uyumun yanı sıra veri gizliliğinin de CIO’ların gündeminde ilk sıralara yerleşmesine neden oldu.

CIO’ların yüzde 65’i yönetim kurulu üyesi veya üst düzey yönetim ekibinin bir parçası konumunda. Ancak bu oran geçen yıla göre yüzde 9 düşüş gösterdi.

Kuruluşlardaki teknoloji ekiplerinin yüzde 21’i kadın. Katılımcı BT liderlerinin ise yüzde 12’si kadın. Kadın liderlerle ilgili yükseliş yavaş da olsa devam ediyor. Türkiye’de ise ekiplerde çalışan kadın oranı, yüzde 25 ile küresel ortalamanın üzerinde.

BT liderlerinin yüzde 46’sının maaşlarında bu yıl artış oldu. Yüzde 38’i ise cazip yan haklardan yararlanıyor. Buna rağmen, iş memnuniyetinde geçen yıla oranla yüzde 13 düşüş var. Özellikle ilaç endüstrisinde çalışan BT liderlerinin üçte biri işlerini değiştirmek istiyor. (Fotoğraflı)