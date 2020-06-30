Araştırma: D vitamini Koronavirüs'ten korumuyor

Bilim insanları yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalığını önlemek için D vitamini takviyesi desteğinin işe yaradığına dair bir kanıt bulunmadığını açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü (Nice), D vitamini ve Koronavirüs arasındaki ilişkiyi ortaya koyan 5 araştırmanın incelendiğini ve D vitamini takviyesinin Covid-19'u önlediğine dair bir kanıt bulunamadığını açıkladı.

Araştırmayı yürüten Nice Direktörü Paul Chrisp "D vitamiyle bağlantılı yararlı durumlar olsa da hızlı bir kanıt arama süreci bu takviyenin Covid-19'u önlediğine dair bir sonuç görmedi. Bu konuda araştırmalar sürüyor, gelişmeler geldikçe güncelleyeceğiz" dedi.

Beslenme Alanında Bilimsel Danışmanlık Komitesi (SACN) de D vitamininin Koronavirüs'ten korumadığına ilişkin bir açıklama yaptı.

Ancak Sacn de Nice de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını başladığından ve insanlar evlerinde izole olduğundan bu yana günlük 10 miligram D vitamini alımını güneş ışığı görülemeyen süreçte kemik ve kas sağlığını korumak için öneriyor.