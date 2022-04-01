Araştırma: Covid geçirmek diyabeti tetikliyor

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Yapılan geniş çaplı bir araştırma, Covid’e yakalananların, hafif geçirseler dahi, bir yıl içinde diyabet geliştirme riskinin yüksek olduğunu gösterdi.

The Lancet Diyabet ve Endokrinoloji dergisinde yayımlanan araştırmada yaklaşık 200 bin kişinin verileri incelendi. Araştırma, Covid’e yakalanmanın diyabet riskini artırdığını gösterdi.

Araştırmada yer alan bilim insanı Ziyad Al Aly, “Bu pandamı geride kaldığında, kronik hastalıklar mirasıyla baş başa kalacağız” diyerek sağlık sistemlerinin böyle bir duruma hazır olmadığını belirtti.

Al Alı ve meslektaşı Yan Xie’nin yaptığı analiz, Covid geçiren kişilerin diyabet geçirme riskinin kontrol grubundakilere kıyasla yüzde 40 daha fazla olduğunu gösterdi. Tespit edilen diyabet vakalarının neredeyse hepsinin vücudun insüline dirençli olduğu ya da üretemediği Tip 2 olduğu belirtildi.

Diyabet riskinin, Covid’in ağır geçirilme durumuna göre de arttığı belirtildi.

Al Aly, Covid’i hafif geçiren ve diyabet riski taşımayan kişilerde de hastalık riskinin arttığını söyledi.

Bilim insanları, dünya genelinde şu ana kadar 480 milyon insanın Covid’e yakalandığı bilinirken ortalama diyabet riskinin dahi küresel sağlık sistemlerinde ciddi bir yük oluşturabileceğini söyledi.