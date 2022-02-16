Araştırma: Covid aşısı, uzun Covid sendromu riskini azaltıyor

Britanya’da yapılan bir araştırma, Covid aşısı olanlarda uzun Covid geçirme riskinin daha düşük olduğunu gösterdi. Uzun Covid yaşayanların da aşı olarak semptomları azaltabileceği belirtildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, 15 Britanya ve uluslararası araştırma verisinden toplanan veriler, uzun Covid sendromu ile Koronavirüs arasındaki ilişkiyi inceledi.

İki doz Covid aşısı olan kişilerde, uzun Covid sendromu yaşama riskinin aşısızlara göre daha düşük olduğu görüldü.

Uzun Covid sendromunda, Koronavirüs negatife döndükten sonra dahi yorgunluk, bai ağrısı, kollar ve bacaklarda güçsüzlük, saç kaybı, nefes darlığı, koku kaybı, akciğerlerde hasar gibi sorunlar devam edebiliyor.

Araştırmada, uzun Covid sendromu yaşayan kişilerin de daha sonra aşı olduklarında semptomlarının azalabildiği belirtildi. Öte yandan aşıdan sonra uzun Covid semptomlarının arttığını söyleyen bir grup olduğu da aktarıldı.