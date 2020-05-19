Araştırma: Covid-19'un yayılmasından az sayıda birey sorumlu; "süper yayıcı" etkinliklerin rolü büyük

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu ve Alan Turing Enstitüsü'nün analizine göre, Covid-19'un yayılmasında az sayıda birey rol oynadı. Dünya genelinde 4.8 milyondan fazla insanın enfekte olduğu salgında kalabalık ortamların oluştuğu "süper yayıcı" etkinliklerin payı olduğu belirtildi.

Daily Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, salgın hastalıkların çoğunda yüzde 20'ye yüzde 80 kuralı geçerli oluyor. Yani vakaların büyük çoğunluğu, az sayıdaki hastalık taşıyan bireyler tarafından yayılıyor. Bunun, HIV, kızamık, Ebola ve Mers ile Sars gibi koronavirüsler için de geçerli olduğu belirtiliyor. Yeni Koronavirüs'te de durumun bu olduğuna inanılıyor.

Çin dışındaki salgınlar üzerine yapılan çalışmaya göre, ikincil bulaşmaların yüzde 80'inden, enfekte bireylerin yüzde 10'u sorumlu. Çalışmada "Araştırmamız süper yayıcı etkinliklere odaklanmanın yararlı olabileceğini gösteriyor. Çoğu enfekte birey salgının yayılmasında rohl oynamıyor, görece nadir görülen süper yayıcı etkinlikleri önlemek, salgının yayılmasını önemli derecede düşürebilir" denildi.

Covid-19 salgınının hızla yayıldığı yerler arasında, hastaneler, bakımevleri, büyük yatanhaneler, yiyecek işleme tesisleri ve pazar yerleri sayılıyor.