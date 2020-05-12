Araştırma: Covid-19 salgınını sıcak hava önlemeyecek, sosyal mesafe kurtarıcı olacak

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Toronto Üniversitesi’nden araştırmacılar, sıcak havanın yeni tip Koronavirüs’ün (Covid-19) yayılmasını engellemeyeceğine dair ilk kesin delilleri bulduğunu açıkladı. Bilim insanları, yaz mevsimiyle alınan toplanma yasağı, okulların kapanması önlemlerinin kaldırılmaması gerektiğini söyledi.

Araştırmayı yürüten bilim insanlarından Peter Jüni, okulların açılmasının yeni tip Koronavirüs’ün daha fazla yayılmasına yol açacağını söyleyerek “Okulları diğerlerinden erken kapatan ülkeler diğerlerinden daha iyi durumda” dedi. Jüni, “Bulgularımız gösteriyor ki ısınan havalar okulların açılmasında bir faktör olarak değerlendirilmemeli” dedi.

Canadian Medical Association Journal’da yayımlanan araştırma için bilim insanları 144 bölgeden 27 Mart’tan bu yana 375 bin Covid-19 vakası inceledi. Araştırma, hava sıcaklığının Covid-19 salgınında bir rolü olmadığını gösteren Çin dışında yapılmış ilk akademik heyet onaylı çalışma oldu.

Araştırmacılar, Mart ayında daha sıcak havaların yaşandığı ülkelerin diğerlerinden hiç bir avantajı olmadığını tespit etti. Bilim insanları, ülkelere avantajın kamu sağlığı müdahaleleri, toplanma yasakları, okulların kapanması ve sosyal mesafe önlemlerinin sağladığını açıkladı.

Araştırmayı yürüten bir başka bilim insanı olan Dionne Gesink, “Yaz mevsimi bu işin gitmesini sağlamayacak” dedi.

Grip virüsü sıcak havalarda yok olduğu için pek çok insan Covid-19’un yaz mevsimiyle etkisinin azalmasını bekliyordu. Bilim insanları bunun nedeninin pek çok insanın kısmi olarak gribe bağışıklık kazanması olduğunu söyledi. Gribin sonbaharda güçlenme nedeninin ise mutasyonlar olduğu belirtildi.