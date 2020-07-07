Araştırma: Covid-19 salgınında sürü bağışıklığı uzak ihtimal olabilir

İspanya'da yapılan bir çalışma yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında sürü bağışıklığı yönteminin yeterli olmadığını ortaya koydu.

The Lancet bilim dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, İspanya'da 60 bin kişi üzerinde yapılan araştırma, İspanya nüfusunun yüzde 5'inin Covid-19'a karşı bağışıklık geliştirdiğini ortaya koydu.

Sürü bağışıklığını gerçekleşmesi için ise virüsün yayılmayı durmasını sağlayacak kadar insanın enfekte olması gerekiyor. Bilim insanları nüfusun yüzde 70 ile yüzde 90 arasının bağışıklık kazanması durumunda enfekte olmayanların korunabileceğini belirtiyor.

Araştırma sonucunda İspanya'nın kıyı kesimlerinde Covid-19 antikor seviyesinin yüzde 3 civarında olduğu, ülkede salgının yoğun etkili olduğu yerlerde daha yüksek olduğu belirtildi.

Araştırmayı yürüten bilim insanları sürü bağışıklığının uzak bir ihtimal olduğunu belirterek "Bu durumda sosyal mesafe önlemleri ve temas takip uygulamaları salgının geleceğinin kontrol altına alınmasında şart" ifadelerini kullandı.