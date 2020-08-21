Araştırma: Covid-19 hastası çocuklar, yetişkinlere göre daha fazla virüs taşıyor

ABD'de yayımlanan yeni bir araştırma, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanan çocukların, yetişkinlere göre daha fazla virüs taşıdığını gösteriyor.

Koronavirüs belirtilerini yetişkinlere göre daha hafif atlatan çocukların hastalığa karşı bağışıklık sahibi olmadığı biliniyor. Ancak yeni çıkan sonuçlara göre virüsün yayılmasında çocukların rolü daha önce tahmin edilenden fazla olabilir.

Araştırmayı yürüten Massachusetts Hastanesi Kistik Fibrozis Merkezi Başkanı Lael Yonker, "Her yaştan çocuklarda, özellikle de enfeksiyondan sonraki iki günde tespit ettiğimiz virüs miktarı beni şaşırttı" dedi.

Viral yük, hastanede tutulan yetişkinlere göre fazla

Euronews'in haberine göre, Yonker, "Viral yükün bu kadar fazla olmasını beklemiyordum. Bir hastanede yetişkin hastaların tedavisi sırasında çok sayıda önlem alınıyor. Ancak hastanelik olan hastalardaki viral yük, dışarıda dolaşan 'sağlıklı çocuklardaki' viral yükten çok daha az" açıklamasında bulundu.

Viral yükün fazla olması, bir kişinin hastalığı başka bir kişiye bulaştırma ihtimalinin daha fazla olduğu anlamına gelebiliyor.

Söz konusu çalışma, daha önce ortaya atılan bazı raporlarla çelişiyor. Fransa'da nisan ayında yapılan araştırmada hasta bir çocuğun, temas ettiği 172 kişiden hiçbirine Covid-19 bulaştırmadığı bulunmuştu.