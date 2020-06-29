Araştırma: Covid-19 hastalarının viral yükü azaldı

İtalya’da yapılan bir araştırma, Covid-19 hastalarının taşıdığı viral yükün nisan ile mayıs ayları arasında azaldığını ortaya koydu. Ancak araştırmacılar bu durumun virüsün zayıfladığı anlamına gelmediğinin, maruz kalınan virüs oranının sosyal mesafe tedbirleri veya havaların ısınması sonucu azalmış olabileceğinin altını çizdi.

Duvar'ın aktardığına göre; Milano kentindeki San Raffaele Hastanesi'nde yapılan araştırmada, Covid-19 hastalarının nisan ve mayıs aylarında taşıdığı viral partiküllerin miktarları karşılaştırıldı. Araştırmacılar, hastanede mayıs ayında test yaptıran 100 kişinin, ülkedeki salgının zirve noktasını gördüğü nisan ayında ay test yaptıran 100 kişiye kıyasla daha az viral yük taşıdığını tespit etti. Nisan ayında test yaptıran kişilerin çok daha ağır belirtiler gösterdiği, hastaneye yatırılma ve yoğun bakıma alınma oranlarının da daha yüksek olduğu saptandı.

Araştırma ekibi, bu sonuçların virüsün mutasyon geçirerek zayıfladığı anlamına gelmediğini, yapılan incelemede virüsün moleküler yapısının analiz edilmediğini vurguladı. Araştırma ekibinin başındaki Dr. Massimo Clementi, virüsün mutasyon geçirerek zayıflamış olmasının teorik olarak mümkün olduğunu söyledi. Clementi, viral yükteki azalmanın sosyal mesafe tedbirleri, havaların ısınması, daha fazla insanın maske kullanması ve el yıkaması gibi faktörlerden kaynaklanmış olabileceğini belirtti.