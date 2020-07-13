Araştırma: Covid-19 bağışıklığı belli bir süre içinde azalıyor, grip gibi tekrarlayabilir

Bilim insanları yeni tip Koronavirüs (Covid-19) geçiren insanların bağışıklığının aylar sonra kaybolabileceğini gösteren bir araştırma yayımladı. Buna göre, bağışıklığın zamanla azalması Covid-19'dan koruyacak aşının her yıl tekrarlanma gerekliliğini doğurabilir.

The Guardian’da yer alan habere göre, Britanya’da 90’dan fazla hastanın bağışıklık yanıtı incelendi. Araştırmada incelenen hastaların vücudundaki antikor oranlarının semptomların görülmesinden 3 hafta sonra en yüksek seviyesine çıktığı ve sonra zamanla düştüğü fark edildi.

Kan testi sonucuna göre insanların yüzde 60’ında güçlü bir antikor yanıtı görülürken yüzde 17’de 3 ayın ardından antikor gücü düşmeye başladı. Bazı vakalarda antikor miktarı tespit edilemez derecede düştü.

Araştırma bulguları antikorların zamanla azalmasının Koronavirüs’ün mevsimsel grip gibi yıl geçtikçe bir kişiyi yeniden etkileyebileceğini ortaya çıkardı. Aşıların da düzenli tekrarlanma gereğinin ortaya çıkabileceği belirtildi.