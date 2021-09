Araştırma: Büyük şehirler ruh sağlığı için faydalı olabilir

Yapılan yeni bir araştırma, düşünülenin aksine, büyük şehirlerin depresyon ve çeşitli ruh sağlığı sorunlarına neden olmadığını hatta bazı durumlarda olumlu etkileri olduğunu gösterdi.

Proceedings of the National Academy of Sciences Journal dergisinde yayımlanan araştırma, şehirlerin büyüklüğü ve yapısının depresyona olan ilgisini inceledi.

Araştırma, büyük şehirlerde zorunlu olarak gerçekleştirilen sosyal iletişimlerin insanların ruh sağlığını dengede tutmaya ittiğini gösterdi. Kalabalık bir sokakta yürümenin bile başka insanlar görmek gibi olumlu etkileri olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyleyen Chicago Üniversitesi’nden psikoloji araştırma görevlisi Andrew Stier, bu araştırmanın şehir planlamacıları tarafından da kullanılabileceğini söyledi Stier, küçük şehirler için planlama yapanların sosyal iletişim imkanını artıracak bir düzen oluşturabileceğini söyledi.