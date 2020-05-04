Araştırma: Britanya'da 300 bin kişi Covid-19 korkusuyla sigarayı bırakmış olabilir

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Britanya'da sigara içenler üzerinde yapılan bir anket, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) korkusu nedeniyle yaklaşık 300 bin kişinin sigarayı bırakmış olabileceğini ortaya koydu.

YouGov ve Action on Smoking and Health isimli bir kuruluş tarafından ortak yapılan çalışmada Koronavirüs salgını günlerinde insanların sigarayla ilişkisi hakkında veriler elde edildi. Anket sonuçlarına göre 550 bin kişi sigarayı bırakmaya çalışırken 2.4 milyon insan da içtikleri sigaranın miktarını azaltmaya başladı.

Ankete katılanların yüzde 2'si Covid-19 endişesiyle sigarayı bırakmayı başardıklarını açıklarken yüzde 8'i bırakmaya çalıştığını, yüzde 36'sı miktarı azalttığını, yüzde 27'si ise bırakma düşüncelerine girdiğini belirtti.

Pek çok sağlık kuruluşu anket sonuçlarını olumlu karşıladı. Imperial College London'da solunum yolları uzmanı olan Dr. Nick Hopkinson, "Sigara bağışıklık sistemine zarar verir ve enfeksiyonlarla savaşmayı zorlaştırır. Bulgular, Covid-19'la savaşan sigara bağımlılarının çok daha ağır sonuçlar yaşadığını gösteriyor" dedi.