Araştırma: Bitcoin madenciliğinin enerji problemi iklim değişikliğini tetikleyebilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Ağustos (DHA) – Yayınlanan yeni bir araştırma, kripto para birimleri madenciliğinin büyük bir enerji problem olduğunu ve söz konusu problemin iklim değişikliğini olumsuz etkileyebileceğini ortaya koydu.

Katar Üniversitesi Asistan Profesörü Dr Jon Truby’nin yayınladığı “Decarbonizing Bitcoin: Law and Policy Choices for Reducing the Energy Consumption of Blockchain technologies and Digital Currencies” isimli araştırmada, kripto para birimleri madenciliğinin potansiyel yararlarının küresel olarak daha iyi anlaşılması için, söz konusu teknolojide sürdürülebilirlik yolunda adımlar atılması gerektiği belirtildi. Truby, araştırma yazısında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bitcoin uzun bir süre daha burada olacak ve bu sebeple gelecek modellerin ekonomik ve sosyal yararlarla ters düşecek enerji tüketiminden bağımsız olarak tasarlanması gerekiyor.”

Truby Bitcoin madenciliğinin genel olarak bakıldığında karbon emisyonlarına oldukça fazla katkı sağladığını ve söz konusu eylemlerin, belirli bir noktada iklim değişikliği etkilerinin hafifletilmesi için belirlenen kısıtlamalara olumsuz etki edecek bir düzeye çıkabileceğini belirtti. Truby ayrıca kripto para birimleri madenciliğinin enerji tüketiminde dijital para birimleri alanında çalışan kişilerin yaptıkları işin çevresel etkileri konusundaki duyarsızlıklarının da etkisi olduğunu vurgularken, bu konuda atılacak ilk adımlardan birinin daha iyi bir enerji yönetimi olabileceğini belirtti ve “Yüksek karbon emisyonuna sebep olmayacak protokoller uygulanmalı” dedi.

Araştırmada sürdürülebilir blok zinciri teknolojileri için kripto para birimleri madenciliği araçlarına getirilebilecek vergiler ve kısıtlamalar söz konusu enerji tüketiminin önüne geçilmesi için bir öneri olarak sunulurken, Truby emisyonu azaltacak ve çalışanları “karbonsuz” para birimleri geliştirmek için motive edecek yeniliklerin daha etkili olabileceğinin altını çizdi.