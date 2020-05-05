Araştırma: Bir milyardan fazla insan 50 yıl içinde dayanılmaz sıcaklarda yaşayacak

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Araştırmalar iklim krizinin yaratacağı insani krizin 50 yıl içinde kendini göstereceğini ortaya koydu. Yeni bir araştırmaya göre küresel ısınmada her 1 derecelik artış, milyarlarca insanın yerinden olmasına ya da dayanılmaz sıcaklıklara maruz kalmasına neden olacak.

The Guardian'da yer alan habere göre, araştırma, iklim krizinde en kötü senaryoyu hesapladı. Buna göre karbon emisyonunun artmasıyla dünya nüfusunun üçte birinin yaşadığı bölgeler 50 yıl içinde Sahra Çölü'nün en sıcak bölgeleri gibi olacak. Araştırmanın hesapladığı en iyi senaryoda ise 1.2 milyar insanın yaşadığı bölgelerde iklim düzeni tamamen değişecek.

Exeter Üniversitesi'nden Tim Lenton, "Daha önce iklim kriziyle ilgili kötü noktaları çalıştım fakat bu insanları daha çok vuruyor. Gelecek 50 yıl içinde geçmiş 6 bin yıldan çok daha fazla değişiklik olacak" dedi.

Proceedings of National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan araştırma iklim krizinin insan hayatına etkisini ortaya koydu. Araştırmaya göre, insanlığın çoğu yıllık ortalama sıcaklığın 6 ila 28 derece arasında olduğu yerlerde yaşıyor. Fakat araştırma küresel ısınmanın bu sıcaklıkları arttırarak insanlar için "yaşanamayacak" bir ortam oluşturacağını ortaya koydu.