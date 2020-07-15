Araştırma: Bir insan 10 dakikada en fazla kaç tane sosisli yiyebilir?

Yeni bir araştırma sosisli sandviç yeme yarışmalarında katılımcıların yeme hızları ve kapasitesini inceleyerek limit sayıya ulaştı. Buna göre, bir insanın 10 dakika içinde en fazla 84 sosisli sandviç yiyebileceği sonucuna ulaşıldı.

The Guardian'ın haberine göre ABD’nin North Carolina eyaletindeki High Point Üniversitesi’nde spor ve tıp ile ilgili konular üzerine çalışma yürüten James Smoliga, araştırmada 10 dakika içinde 84 sosisli yemenin insan kapasitesinin sınırı olduğunu söyledi. Smoliga, insanların yemek yeme hızlarının etkileyici olduğunu belirterek "İnsanlar ayılar ve çakallardan daha hızlı yiyebiliyor" dedi.

Araştırma her yıl New York’taki Coney Island'da düzenlenen sosisli sandviç yeme yarışması sırasında kaydedilen verileri inceledi. 39 yıllık veriler, spor performansındaki eğilimleri tahmin etmek için matematiksel modelleme kullanan en son spor bilimi teorisiyle birleştirildi.

Mevcut sosisli yeme rekoru bu ay 75 tane yiyen Joey “Jaws” Chestnut’a ait.

Yarışmacılar kalorileri işlemek zorunda kalmadan mideyi genişletmek için çeşitli sıvı veya jel tüketilen ayrıntılı programlar izlemeye başladı. Bu yılın kazananı Chestnut, yarışma öncesinde 3 ay boyunca hazırlandığını belirtti.

10 dakikanın sonunda birçok yarışmacının hala daha fazla sosis ve çörek yemeye çalıştığı gözlemine dayanarak, sınırlayıcı faktörün mide kapasitesi yerine çiğneme ve yutmaya bağlı olduğu belirtildi.