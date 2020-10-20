T24 LogoT24 Logo
Gündem

Araştırma: Biberonla beslenen bebekler her gün milyonlarca mikroplastik yutuyor

20 Ekim 2020 15:15

İnsanların maruz kaldığı plastik kirliliğinin anlaşılması hususunda "dönüm noktası" olarak tanımlanan yeni bir araştırmaya göre, biberonla beslenen bebekler her gün milyonlarca mikroplastik yutuyor. Bilim insanları, plastik biberonları sterilize etmek ve süt hazırlamak için önerilen yüksek sıcaklıkların, şişelerin milyonlarca mikroplastik ve trilyonlarca nanoplastik dökmesine neden olduğunu keşfetti.

ETİKETLER

biberonbebekmikroplastik
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24