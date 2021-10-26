Araştırma: Beraber porno izleyen çiftler daha mutlu

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Yeni bir araştırmaya göre birlikte porno izleyen çiftler, seks hayatından izlemeyenlere kıyasla genellikle daha mutlu oluyor.

Frontiers in Psychology'de yayımlanan araştırma için 761 heteroseksüel çift hakkında verilere sahip üç laboratuvar kullanıldı.

Araştırmacılar, "Bu verilerde düzenli olarak birlikte porno izleyen çiftlerin, izlemeyenlere kıyasla ilişkilerinden ve cinsel hayatlarından daha çok keyif aldıklarına dair kanıtlar bulduk" dedi.

Verilere göre ilişkideki kişilerden biri sıkça porno izlerken diğeri nadiren izlerse, bu memnuniyet oranında azalma görülüyor.

Araştırmanın başyazarı Taylor Kohut, "Sanırım burada bulduğumuz en önemli şey, pornografi ve ilişki kalitesinin bazı akademisyenler, aktivistler ve siyasetçilerin inandığı kadar basit olmaması" değerlendirmesinde bulundu.