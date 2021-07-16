Araştırma: Ay'ın yörüngesindeki "yalpalanma", iklim değişikliğinin etkileriyle birleşip rekor düzeyde sellere yol açabilir

NASA'nın yürüttüğü yeni araştırmaya göre, Ay'ın yörüngesindeki "yalpalama", iklim değişikliğinin neden olduğu yükselen deniz seviyeleri ile birleştiğinde, Dünya'da rekor düzeyde sellere yol açabilir.

Al Jazeera'nın ABD'deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (NOAA) aktardığında göre, 2019'da ABD'de yüksek gelgitlerden dolayı meydana gelen 600 selin, 2030'larda kat kat artması bekleniyor. Taşkınların ise düzensiz ve daha uzun sürebileceği düşünülüyor.

ABD kıyı şeridinin büyük kısmında meydana gelen yüksek gelgitlerde, 2030'lardan itibaren, en az 10 yıl boyunca üç ila dört kat artış görülecek.

Bu yalpalamaların aslında hep yaşandığını ama Dünya'nın iklim değişikliği nedeniyle ısınmasının ve deniz seviyelerinin yükselmesinin bu olayı tetiklediğini ve giderek daha da tehlikeli hale getirdiğini belirten Hawaii Üniversitesi'nden Phil Thompson "Ayda 10-15 kez sel basan bir otopark, sular altında çalışmaya devam edemez. İnsanlar işe gidemedikleri için işlerini kaybeder. Lağım çukurları sızar ve bir halk sağlığı sorunu haline gelir" dedi.