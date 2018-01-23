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Dünya

Araştırma: Avustralya milyonlarca yıl önce Kanada'nın parçasıydı

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ocak (DHA) - Araştırmacılar, elde edilen yeni verilere dayanarak, Avustralya kıtasının milyonlarca yıl önce Kanada'nın bir parçası olduğuna inandıklarını açıkladılar

23 Ocak 2018 21:11

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ocak (DHA) - Araştırmacılar, elde edilen yeni verilere dayanarak, Avustralya kıtasının milyonlarca yıl önce Kanada\'nın bir parçası olduğuna inandıklarını açıkladılar.
Avustralya\'nın Georgetown bölgesinde yerbilimcilerg göre, bölgedeki hiçbir taşa benzemeyen, buna karşılık Kanada\'daki bazı kayaç parçalarıyla benzerlik gösteriyor.
Araştırmacılara göre, bu bulgular Avustralya\'nın bir zamanlar Kanada\'nın bir parçası olduğunu gösteriyor.
Avustralya\'da Curtin Üniversitesi, Monash Üniversitesi ve Queensland Jeolojik Araştırma Enstitüsü\'nün ortak geliştirdiği araştırmada yerbilimciler, Columbia olarak da bilinen Numa kıtasına ilişkin de yeni bulgular elde ettiler.
Bilin insanları John J.W. Rogers ve M. Santosh, 2002 yılında sonuçlarını yayınladıkları bir araştırmada, dünyada mevcut tüm kıtaları barındırdığına inanılan Pangea süper kıtasının oluşumundan çok daha önce, daha büyük bir süper kıtanın var olduğuna ilişkin bulguları açıkladılar. Bu araştırma sonuçlarının yayınlanmasının ardından çoğu yerbilimci Numa süper kıtasının varlığına inanmaya başlamıştı.
Curtin Üniversitesi\'nden Adam Nordsvan, \"Gerçekleştirdiğimiz araştırmalar yaklaşık 1.7 milyar yıl önce Georgetown kayaçlarının, bölge Kuzey Amerika\'nın bir parçasıyken sığ bir denize dökülmüş olduğunu gösteriyor. Georgetown\'un bulunduğu kıtanın Kuzey Amerika\'dan ayrılarak 100 milyon yıl sonra Avustralya\'nın kuzeyindeki Isa Dağı\'yla çarpıştığını keşfettik ve bu ayrılmanın, dünyada neredeyse bütün kıtaların oluşturduğu Numa süper kıtasının yeniden şekillenmesinde önemli bir rol oynadığını gözlemledik\" dedi.
Araştırmacılar ayrıca, Georgetown\'un Kuzey Amerika\'dan ayrılmasından 300 milyon yıl sonra, Numa süper kıtasının bölünmesi sırasında, Georgetown\'un Avustralya kıtasına \"saplanmış\" olduğuna inandıklarını ve bu yeni keşfin Avustralya kıtası hakkında bilinen her şeyi değiştirebileceği savını da ortaya koydular.
 

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