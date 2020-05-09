Araştırma: Avrupa'nın ilk 'sıfır numaralı Covid-19 hastası' bulunmuş olabilir

Fransa'daki ilk Covid-19 vakası olduğu tahmin edilen kişinin, Avrupa'da da salgının yayılmasına neden olan 'sıfır numaralı hasta' olabileceği düşünülüyor.

Koronavirüsün ilk kez Çin sınırlarını aşıp Avrupa'ya ocak ayında yayıldığı rapor edilmişti. Oysa, Fransız doktorlar, aralık ayında tedavi gören bir kişide Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Başkent Paris'teki bir hastanenin doktorları, 2 Aralık ila 16 Ocak tarihlerinde zatürre tedavisi gören 14 hastadan alınan numuneler üzerinde tekrar testler yaptı. Bu kez incelemeler arasında, o dönem yapılamayan Covid-19 testi de vardı.

Sonuçlara göre Amirouche Hammar adlı 43 yaşındaki hasta o dönemde Covid-19 pozitifti. Hastalık semptomları da Çin'de rapor edilen belirtilerle birebir uyuşuyordu.

Euronews'un aktardığına göre balıkçılıkla uğraşan Hammar'ın virüsün nasıl kaptığı ise halen bir muamma. En son ailesi ile ağustos ayında memleketi Cezayir'den Fransa'ya dönerken uçağa bindiği bilinen Hammar yakın geçmişte seyahat etmediğini söylüyor. Eşinin havaalanı yakınlarında, müşteriler arasında yurt dışından gelen yolcuların da olduğu bir süpermarkette çalışması kaynağın burası olabileceği ihtimalini doğurdu.

"Avrupa'da ilk tespitten önce çok sayıda kişi hastalığa yakalanmış olabilir"

Çalışmayı yürüten Professor Yves Cohen ve ekibine göre Avrupa'da resmi olarak ilk vakanın açıklanmasından önce de Covid-19 hastalığına yakalanmış kişilerin olması kuvvetle muhtemel. Ekip Hammar'ın Avrupa'daki ilk Covid-19 vakası olabileceğini de söyledi.

Bazı uzmanlarsa araştırma sonucunun 'enteresan' ancak 'kati olmadığı' görüşünde.

Tıp dünyası virüsün yayılma evrelerini ve salgını daha iyi anlayabilmek için geçmiş hastaların numuneleri üzerinde geriye dönük incelemeler yürütüyor.