Araştırma: Avrupa, 2014'ten beri son 2 bin yılın en sıcak ve kurak dönemini yaşıyor

Yapılan bir araştırma, Avrupa'da 2014 yılından bu yana yaşanan kuraklık ve yakıcı sıcaklıkların son 2000 yılın en yükseği olduğu belirlendi.

The Guardian'da yer alan habere göre, araştırma Roma İmparatorluğu dönemine kadar giden ağaç halkaları tarihleme yöntemiyle yapıldı. Bilim insanları, Avrupa'da 2014'ten bu yana yaşanan aşırı sıcaklık ve kuraklığın küresel ısınma bağlantılı olduğunu söyledi.

Araştırmacılar, söz konusu yakıcı sıcaklıkların binlerce insanın ölümüne, ekinlerin tahribine ve orman yangınlarına yol açabileceğini söyledi. Aşırı sıcaklar ve kuraklığa bağlı düşük nehir seviyelerinin de taşımacılık trafiğini kesintiye uğrattığı ve nükleer enerji tesislerini soğuttuğu belirtildi. İklim çalışan bilim insanları gelecek yıllarda aşırı sıcaklıkların ve kuraklığın artacağını söyledi.

Araştırma aynı zamanda orta Avrupa'da yaz ikliminin aşamalı olarak kuraklaştığını tespit etti. Kuraklığın nedeninin Dünya'nın yörüngesindeki değişiklikler olduğu belirtildi.

Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Ulf Büntgen "Hepimiz son yıllarda yaşadığımız sıcak ve kurak yazların farkındayız. Bu durum olağan dışı. Son iki bin yıldır artan bir durum. Elimizdeki veriler 2018'de bitiyor ancak 2019 ve 2020'de de Avrupa'da sıcak yazlar yaşandı" dedi.

Araştırmaya olanak sağlayan ağaç örnekleri Çekya ve Almanya'dan toplandı.