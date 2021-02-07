Araştırma: AstraZeneca'nın Koronavirüs aşısı Güney Afrika varyantına karşı daha az etkili

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının Güney Afrika'da tespit edilen B.1.351 isimli varyanta karşı daha az etkili olduğu ortaya çıktı.

Financial Times'ta yer alan habere göre, Güney Afrika ve Oxford Üniversiteleri, aşının Koronavirüs'ün yeni varyantına karşı etkililiğini inceledi. AstraZeneca, gazeteye şu açıklamada bulundu "Küçük birinci ve ikinci faz denemelerinin erken verileri, Güney Afrikalı virüs varyantında orta ağırlıkta hastalığa karşı kısıtlı etkililik gösteriyor"

Rapora göre, deneye katılan 2 bin kişiden kimse hastaneye kaldırılmadı veya hayatını kaybetmedi. Öte yandan teste tabi tutulanların genç sağlıklı yetişkinler olması, aşının etkililiğiyle ilgili net bir veri vermedi.

AstraZeneca, aşı Varyanta karşı daha az etkili olsa da ağır hastalığa karşı koruma sağlayacağını söyledi.