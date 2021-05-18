Araştırma: AstraZeneca aşısından sonra 2’nci dozda BioNTech uygulanması daha etkili

İspanya’da devlet destekli Carlos III Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre; AstraZeneca Covid-19 aşısının ilk dozunu alan kişilere ikinci doz olarak BioNTech/Pfizer aşısı uygulanmasının Koronavirüs'e karşı daha etkili oldu.

İngiltere’deki aşılamada farklı aşıların birlikte kullanılmasına ilişkin yapılan klinik deneylerin ardından İspanya’da karışık doz aşılamaya dair umut veren bir araştırma yayımlandı.

Enstitünün araştırma sonuçlarına göre, karışık doz aşı uygulanan kişilerde, yalnızca AstraZeneca yaptıranlara oranla yüzde 30-40 kat daha fazla bağışıklık tepkisi geliştirdiği belirlendi.

Araştırmanın, nadir görülen kan pıhtılaşması nedeniyle ülkede 60 yaş altına AstraZeneca uygulanmasının geçtiğimiz nisan ayında askıya alınmasının ardından başlatıldığı belirtilerek, 600 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada, sadece birkaç kişide yan etki görüldüğü açıklandı.

Söz konusu yan etkinin ise herhangi bir aşılamada görülen normal yan etkiler olduğu kaydedildi.