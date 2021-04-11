Araştırma: Aslan sürüleri esneyerek birbirlerini avlanmaya çağırıyor

Bir araştırma, aslanların avlanmaya gitmeden sırayla esneyerek birbirlerine "Harekete geçelim" sinyali verdiğini ortaya koydu.

The Telegraph'ta yer alan habere göre, Animal Behaviour isimli dergide yayımlanan araştırma, aslan sürülerinin esnemeyi birbirlerine bir mesaj vermek için kullandığını ortaya koydu. Esnemeye başlayan aslanların birbirilerine "Avlanmaya gidelim" mesajı verdiği tespit edildi.

Bilim insanları, sürüde bir aslanın esnemesiyle diğerlerinin onu takip ettiğini, esnemeyle mesajın tüm sürüye gönderildiğini belirti.

Araştırmayı yürütenlerden biri olan Pisa Üniversitesi'nden Dr. Elisabetta Palagi, "Aslanlar oldukça sosyal hayvanlar ve beraber senkronize hareket etme konusunda avantajlılar. Birlikte avlanıyorlar, kaynaklarını beraber koruyorular. Beraber hareket etmek için iletişimi güçlendirecek sinyallere sahip olmak bu hayvanlar için çok faydalı" dedi.

Araştırma için Güney Afrika'da iki sosyal grup hâlinde bir sürüde yaşayan 19 aslan, dört ay boyunca gözlem altında tutuldu. Her aslanın gün boyu en az beş saat süren görüntüleri kaydedildi.

Aslanların birbirlerinden üçer dakika aralıkla esnemeye başladığı görüldü.