Araştırma: Aşırılıkçı fikirlere sahip bireylerin zihinsel becerileri daha zayıf

Cambridge Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, aşırılıkçı fikirlere sahip kişilerin zihinsel becerilerinin zayıf olduğunu ortaya koydu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar ideolojik dünya görüşlerinin oluşmasında yaş, ırk, cinsiyet dışında bilgiyi algılama ve işlemede farklılıklar anlamına gelen bilişsel sapmanın da etkili olup olmadığını araştırdı.

Çalışma, yaşları 22 ile 63 arasında 330 ABD'li katılımcıyla gerçekleşti. Daha önce de benzer bir çalışmaya katılan kişilere 37 nöropsikolojik görev ve 22 kişilik testi verildi. Verilen görevler duygusal ya da siyasi bir içerikten uzak "nötr" olarak tanımladı. Araştırmacılar, hesaplamalı modelleme yöntemini kullanarak katılımcının algısı, öğrenmesi ve stratejik zihinsel işleme yeteneklerine dair verilerden bilgi çıkardı.

Araştırmacılar, ideolojik tutumların düşünsel karar verme mekanizmasının aynası niteliğini taşıdığını tespit etti. Araştırmanın bulgularından biri, aşırılıkçı tutumu olan kişilerin dünyayı "siyah-beyaz" ayrımında gördüğünü ortaya koydu. Aşırılıkçı düşüncelere sahip kişilerin zihinsel beceri gerektiren karmaşık görevleri yerine getirmekte zorlandığı belirtildi.

Cambridge Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. Leor Zmigrod, "Karmaşık görevleri yerine işlemek ve planlamakta sorun yaşayan bireyler ya da beyinler, aşırılıkçı ideolojilere kapılmaya daha yakın olabilir" dedi.

Araştırma, dogmatik düşüncelere bağlı katılımcıların güvenilir kanıtlara dahi dirençli olduğunu gösterdi. Bazı düşünsel görevlerde katılımcılardan olabileceği en hızlı ve doğru şekilde yanıt vermeleri istendi. Siyasi görüş anlamında muhafazakâr olan katılımcıların liberallerden daha yavaş bir karar verme aşaması olduğu görüldü. Zmigrod "Muhafazakârlık, dikkatliliğin eş anlamlısı gibidir. Burada da en basit nöropsikolojik aşamada muhafazakâr bireylerin her bir adıma dikkatle yaklaştığını görüyoruz" dedi.

Araştırmacılar, aşırılıkçılığın "psikolojik imzasının" muhafazakâr ve dogmatik psikolojilerin bir karışımı olduğunu söyledi.