Araştırma: Aşırı sıcaklar tetikliyor; orman yangınları 2050'ye kadar yüzde 30 oranında artabilir

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan yeni bir rapor, ekstrem orman yangınlarının bu yüzyılın sonunda yüzde 50 oranında artmış olabileceğini ortaya koydu.

BBC'de yer alan habere göre, BM Çevre Programı'ndan (UNEP) bilim insanları, haftalar süren yangınların dünyanın dört bir yanında şimdiden daha sıcak ve uzun sürelerde gerçekleştiğini aktardı. Araştırmalar bu yangınların zamanla daha önce etkilenmeyen bölgelerde de etkili olabileceğine karşı uyardı.

Araştırmacılar, hava sıcaklıklarının artışı ve alan kullanımımızdaki değişikliklerin, yangınların sayısı ve yoğunluğundaki artışı tetikleyeceğini söyledi.

Araştırmada, yangınla mücadele için harcanan kaynakların önlemeye yönlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Bulgulara göre, ekstrem yangınların sayısı 2030 yılında, 2010-2020 arasına kıyasla yüzde 14 oranında artacak. Bu artışın 2050'de yüzde 30, yüzyıl sonunda yüzde 50 olabileceği belirtildi.