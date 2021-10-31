Araştırma: Arılar hastalık riskine karşı sosyal mesafeye dikkat ediyor

Biyoçeşitlilik ve Çevre Araştırmaları Merkezi’nden uluslararası bir araştırma ekibi, bal arılarının kovanları parazit tehdidi altına girdiğinde sosyal mesafeyi kullandıklarını keşfetti. Araştırmacılar bal arılarının bu davranışının, sosyal mesafenin hastalıklardaki etkisini gözlemlemek için önemli bir örnek olduğunu belirtti.

Sosyal mesafeyi uygulayan ve gözlemleyen ilk hayvan arılar değil. Örneğin babunların enfeksiyonlu bireyleri temizlemekten kaçındığı ya da kendisine bir mantarın bulaştığını fark eden karıncaların, yuvalarından uzaklaşarak enfeksiyonun yayılma riskini azalttığı daha önce tespit edilmişti.