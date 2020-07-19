Araştırma: Altı farklı grup Covid-19 hastası var

İngiltere’de yapılan bir araştırmada, Covid-19 hastalarının gösterdikleri semptomların altı ana grup altında toplandığı tespit edildi. Buna göre, hastaların ilk beş günde şikâyet ettiği belirtilerin türü, ilerleyen günlerde solunum desteğine ihtiyaç duyup duymayacaklarının yüzde 79 oranında tahmin edilmesini sağlayabilir.

Duvar'ın, medRxiv dergisinde yayımlanan ve hakem heyeti incelemesinden geçmeyi bekleyen araştırmadan aktardığına göre, İngiltere’deki King’s College London’ın 4 milyondan fazla kullanıcısı olan uygulamasındaki verilerin analiz edilmesiyle gerçekleştirildi. Araştırmada, Covid-19 pozitif çıkan, ısrarlı semptomlardan şikâyetçi olan ve uygulamayı düzenli olarak kullanan 1653 kişinin verileri incelendi.

Makine öğrenme algoritmaları (bir tür yapay zeka) kullanılarak, Covid-19’un bilinen 14 semptomunun anlamlı bir şekilde gruplanıp gruplanmadığı ve hastalarda benzer sonuçlara yol açıp açmadığı incelendi. Araştırmacılar, şu altı grubu tespit etti:

Grup 1: Çoğunlukla ısrarlı öksürük gibi üst solunum yolları semptomları gösteren, kas ağrısı da yaşayan hastalar. Bu gruptaki kişilerin yaklaşık yüzde 1.5’i solunum desteğine ihtiyaç duydu, yüzde 16’sı hastaneye bir veya iki kez gitti. İncelenen vakalardaki hastalar çoğunlukla bu gruptaydı.

Grup 2: Çoğunlukla üst solunum yolları semptomlarından şikâyetçi olan ama aynı zamanda hastalık nedeniyle sık sık öğün atlayan ve ateşi çıkan kişiler. Bu gruptaki hastaların yüzde 4.4’ü solunum desteğine ihtiyaç duydu, yüzde 17.5’i hastaneye bir veya daha fazla defa gitti.

Grup 3: İshal gibi bağırsak şikâyetleri yaşayan ama diğer semptomların çok azını yaşayan hastalar. Bu gruptaki hastaların sadece 3.7’si sonradan solunum desteğine ihtiyaç duysa da, yaklaşık yüzde 24’ü hastaneye en az bir defa gitme ihtiyacı duydu.

Grup 4: Hastalığın erken döneminde ağır yorgunluk, daimi göğüs ağrısı ve öksürük semptomları olanlar. Bu gruptaki hastaların yüzde 8.6’sı solunum desteğine ihtiyaç duydu, yüzde 23.6’sı hastaneye bir veya daha fazla kez gitti.

Grup 5: Kafa karşıklığı, öğün atlama ve ağır yorgunluk gibi belirtileri gösteren hastalar. Bu kişilerin yüzde 9.9’u solunum desteğine ihtiyaç duydu, yüzde 24.6’sı hastaneye bir veya daha fazla kez gitti.

Grup 6: Erken dönemde nefessiz kalma ve göğüs ağrısı gibi solunum sıkıntıları çeken, kafa karışıklığı, yorgunluk ve bağırsak sorunlarına dair şikâyetleri de ilk günlerde yaşayan hastalar. Bu gruptaki kişilerin yaklaşık yüzde 20’si solunum desteğine ihtiyaç duydu, yüzde 45.5’i hastaneye bir veya daha fazla gitti. Bununla birlikte, incelenen vakalardaki en küçük grubu bu hastalar oluşturdu.