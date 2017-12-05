Araştırma: Almanlar için en büyük sorun Trump, Türkiye/Erdoğan üçüncü sırada

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Aralık (DHA) – Yapılan bir araştırma çoğu Alman’ın ABD ve Başkan Donald Trump ile ilişkilerin dış politikadaki en büyük sorun olarak gördüğünü ortaya çıkardı. Araştırmaya göre Almanya’nın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkileri ise sığınmacı konusunun ardından en önemli on sorun arasında üçüncü sırada.

Politika ve kamuoyu araştırmaları yapan Körberstiftung tarafından yapılan araştırmaya göre Ekim 2016 itibariyle Almanların yüzde 30’u Trump’ı ve ABD ile ilişkileri en önemli sorun olarak görürken, bu oran sığınmacı konusunda yüzde 28, Türkiye ve Erdoğan ile ilişkiler konusunda ise yüzde 21 olarak gerçekleşti.

2015’in Ekim ayı itibariyle Trump’ın en önemli sorun olduğunu düşünen Almanların oranı yüzde yedi, Türkiye ve Erdoğan’ın dış politika için en önemli sorun olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde sekizdi.

Ülkenin dış politikasındaki en önemli zorlukların ne olduğu sorulan kişilerin verdiği yanıtlara göre şekillenen araştırmaya göre Rusya ve Putin’le ilişkiler dördüncü, Avrupa Birliği ve AB’nin durumu beşinci, Suriye altıncı, Uzakdoğu ihtilafları yedinci, birlikten ayrılma kararı alan Birleşik Krallık ile ilişkiler sekizinci, IŞİD ve terör dokuzuncu, barışı desteklemek ve ihtilaflara çözüm getirmek ise onuncu sırada yer aldı.

Trump ve ABD ile ilişkiler Almanlar için en önemli dış politika sorunu olmasına karşın, yine dış politikada ülkenin en önemli ortakları yüzde 56’yla ABD olurken, Almanların yüzde 48’i Fransa’nın yüzde 17’si de Rusya’nın en önemli müttefik olduğunu düşünüyor. (Fotoğraflı)