Araştırma: Akşam 10'da uykuya dalmak kalp hastalığı riskini düşürebilir

Uyku üzerine yapılan bir araştırma 22.00-23.00 saatleri arasında uykuya dalanların kalp hastalığı riskinin daha düşük olabileceğini gösterdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, araştırma Britanya’dan 88 bin katılımcı ile gerçekleştirildi. Bulgular, akşam 10 sularında uyumanın kalp hastalığı geliştirme riskini düşürdüğünü gösterdi.

Araştırma, daha geç yatanların kalp hastalığı riskinin daha yüksek olacağını kanıtlamadı. Ayrıca araştırmada uyku kalitesi de ayrıca incelenmedi.

Araştırmaya katkıda bulunanlardan Exeter Üniversitesi’nden Dr. David Plans, çok erken ya da çok geç yatanların, vücut saatini düzenleyen sabah güneşini kaçıracağını söyledi. Plans, vücut saatinin belli bir süre düzenlenmemesi durumunda çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyledi.

Uyku üzerine yapılan araştırma European Heart Journal’da yayımlandı.