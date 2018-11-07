Araştırma: Aile şirketlerinin yüzde 71'i cirolarını arttırdı

İstanbul, 7 Kasım (DHA) – Türkiye’nin önde gelen denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri KPMG’nin Avrupa Aile Şirketleri Derneği (EFB) ile birlikte hazırladığı Avrupa Aile Şirketleri Barometresi’nde, Türkiye’deki aile şirketlerinin yüzde 71’i son bir yılda cirolarını arttırdıkları belirtildi.

Araştırmaya 26 Avrupa ülkesinden, 41’i Türk olmak bin 576 aile şirketi yöneticisi katılırken, sonuçlar, Avrupalı aile şirketlerinin büyük bölümünün gelecek 12 aya güvenle baktığını, buna karşın Türk aile şirketlerinin dörtte birinden fazlasının gelecek yılla ilgili kaygıları olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya Türkiye’den katılan aile şirketlerinin yüzde 71’i, geçen bir yılda cirolarını genel olarak artırdıklarını belirtirken, cirosu artan aile şirketlerinin yüzde 60’ından fazlası yüzde 50’den az, yüzde 10’u ise yüzde 50’den fazla büyümeyi başardıklarını vurguladı.

Yeni istihdam düşük

Araştırmaya göre, her beş Türk aile şirketinden üçü son 1 yılda çalışan sayılarını aynı tuttuklarını ya da personel azaltma kararı aldıklarını, yüzde 37’si ise çalışan sayısını artırma kararı aldı.

Siyasi belirsizlik en büyük sorun

Araştırmaya Türkiye’den katılan aile şirketi yöneticilerinin yaklaşık dörtte biri, karşılaştığı en büyük zorluğun “siyasi belirsizlikler” olduğunu vurguladı ve bu zorluğu yüzde 18 ile “istikrarsız döviz kurları” ve yüzde 15 “kârlılıkta azalma” takip etti.

Beklenti vergilerin düşürülmesi

KPMG Türkiye Danışmanlık Bölümü Başkanı Hande Şenova, Türk aile şirketlerinin yaklaşık yüzde 30’unun, vergi oranlarının düşürülmesinin büyüme hedeflerini tutturmalarına büyük destek sağlayacağını dile getirdiğini söyledi. Büyüme hedefleri doğrultusunda vergi oranlarının düşürülmesini, yüzde 24 ile finansman imkânlarına daha kolay erişim ve yüzde 10 ile altyapının geliştirilmesi takip etti.

Özsermayeye güven

Türk aile şirketlerinin dörtte birinin, gelecek bir yıllık dönemde finansman açısından özsermayelerine güvendiğini ortaya koyan araştırma sonuçları, özsermayeyi yüzde 20 ile banka finansmanı ve yüzde 17 ile endüstriyel anlaşmaların izlediğini ortaya koydu.

Araştırmanın Türkiye sonuçları şöyle devam etti:

-Türk aile şirketlerinin yüzde 44’ü, son bir yılda yurtdışı faaliyetlerini bir önceki yılla aynı oranda sürdürdü.

- Türk yöneticiler, gelecek iki yıllık dönemde şirketlerinin önceliklerini, yüzde 38 ile kârlılığı artırma, yüzde 18 ile yeni pazarlara yönelme/ihracat yapma ve yüzde 16 ile daha inovatif olma olarak sıralıyor.

- Türk aile şirketlerinin yaklaşık yüzde 60’ı, yönetimi bir sonraki nesle devretmeyi, yaklaşık yüzde 70’i ise, aileden olmayan bir CEO’ya görev vermeyi düşünüyor.

-Türk aile şirketleri, halka açılmaya Avrupa’ya göre daha sıcak bakarken, halka arz yoluyla şirketini satmayı planlayan Türklerin oranı (yüzde 45), Avrupa genelinin 3 katı olarak yer alıyor.

- Türk aile şirketlerinin yüzde 88’i, strateji planlarının inovasyon ve yeni teknolojilere yatırım yapmayı içerdiğini duyurdu. (Fotoğraflı)