Araştırma: ABD'deki her 10 kişiden altısı yolsuzluğun arttığına inanıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Aralık (DHA) - Yapılan bir araştırmaya göre, ABD\'deki her 10 kişiden altısı son 12 ayda yolsuzluğun arttığına inanıyor.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü\'nün yayınladığı son rapora göre, ABD vatandaşlarının yüzde 44\'ü, Beyaz Saray\'daki yolsuzluğun hükümetin bir parçası olan kongreden daha fazla olduğunu düşünüyor. Ulusal Şeffaflık Örgütü ABD temsilcisi Zoe Reiter yapılan açıklamada, \"Seçilen yetkililer, Washington\'ın insanlara sağladığı güveni inşa etmekte zorlanıyor\" dedi.

2016\'daki sonuçların iki katı olmak üzere araştırmaya göre ABD halkının onda yedisi, hükümetin yolsuzlukla olan mücadelesinde başarısız olduğunu düşünüyor.