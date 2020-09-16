Araştırma: ABD'li genç yetişkinlerin yüzde 23'ü Yahudi soykırımının gerçek olmadığına veya abartıldığına inanıyor

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Yeni bir araştırmaya göre ABD'de genç yetişkinlerin üçte ikisi Nazi Almanyası'nın gerçekleştirdiği soykırımda 6 milyon Yahudinin hayatını kaybettiğini bilmiyor.

Ankete katılan her on kişiden biri soykırıma Yahudilerin sebep olduğunu söyledi.

19 ile 39 yaşındaki ABD vatandaşlarının katıldığı ankete her eyaletten 200 kişi katıldı. Buna ek olarak ülke genelinde bin kişi daha seçildi.

Katılımcıların yüzde 23'ü Yahudi soykırımının gerçek olmadığına veya abartıldığına inandığını ifade etti. Ankete katılanların yüzde 12'si Yahudi soykırımını hiç duymadığını söyledi.