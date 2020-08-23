Araştırma: ABD'de nüfusun yüzde 95'i maske takarsa Aralık ayına kadar 70 bin hayat kurtulur

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ABD'de araştırmacılar, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri sıkılaştırılmazsa Aralık ayına kadar ülkede 134 bin kişinin hayatını kaybedebileceğini açıkladı. Araştırma sonucunda, ABD'de daha çok insan maske takarsa yaklaşık 70 bin kişinin hayatının kurtulacağı belirtildi.

CNN'de yer alan habere göre, Washington Üniversitesi'nin Sağlık Ölçüleri ve Değerlendirme Enstitüsü, ülkedeki Covid-19 ölümleri ve önlemleri arasındaki ilişkiyi inceledi. Enstitünün başkanı Dr. Chris Murray, salgında gelecek tabloyla ilgili olarak "Liderlerimizin hem birey olarak hem hükûmetler olarak ne yapacağına bağlı" dedi.

Washington Üniversitesi'nin Sağlık Ölçüleri ve Değerlendirme Enstitüsü, ABD'de Koronavirüs önlemleri şu anla aynı seviyede kalırsa Covid-19 ölümlerinin Eylül'de azalacağını ancak sonbahar içinde tekrar artarak Aralık ayında 310 bine ulaşacağını öngördü. Dr. Murray, önlem stratejisi değişirse bu tablonun da değişebileceğini söyledi.

Dr. Murray, "Eğer hükûmet sosyal mesafe kısıtlamalarını hafifletir, maske kurallarından vazgeçerse Aralık ayında günlük Covid-19 ölümleri 6 bini bulur. Diğer yandan, eğer daha çok insan maske takarsa, şu anki öngörüden yaklaşık 70 bin daha az insan hayatını kaybeder. Bunun olması için ABD nüfusunun yüzde 95'inin maske takması gerekiyor" dedi.

ABD'de şu aa kadar 5.6 milyon Koronavirüs vakası kaydedildi ve en az 176 bin insan hayatını kaybetti.