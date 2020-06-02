Araştırma: 6 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde yağmur ormanı yok oldu

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Yapılan son araştırmalar geçen yıl dünyada geçen yıl kaybolan balta girmemiş yağmur ormanı sayısının arttığını ortaya koydu. Uydu görüntüleri üzerinden yapılan incelemeler, geçen yıl her 6 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde yağmur ormanının yok olduğunu ortaya çıkardı.

The Guardian'ın Maryland Üniversitesi verilerine dayanarak hazırladığı haberde, geçen yıl tropik iklimlerde yaklaşık 12 milyon hektarlık ağaçlı alanın ortadan kaybolduğu belirtildi.

Tropik iklimlerin ötesinde de Avustralya'da geçen sene gerçekleşen orman yangınlarında bir önceki yılın 6 katı büyüklüğünde ağaç kaybı yaşandı. Dünya Kaynakları Enstitüsü'nden Rod Taylor, beklenmedik yangınların 2020'de de devam ettiğini söyledi.

Taylor, "Normal bi yangın ağacın kabuklarını kömüre döndürürken 2019'da yaşanan yangınlar pek çok ağacı kömür çubuğuna çevirdi. İklim değişikliği sürdükçe Avustralya daha çok böyle yangın riski altında" dedi.