Araştırma | 2025 yılına kadar 85 milyon kişi işini kaybedecek

Koronavirüs salgını ve teknoloji gelişimi nedeniyle 2025 yılına kadar dünya genelinde 85 milyon insanın işini kaybetmesine neden olacak. İşini kaybeden insanların yüzde 50'sinin yeniden eğitilmesi gerekiyor.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yayınladığı Geleceğin Meslekleri raporuna göre, otomasyon sistemlerinin gelişmesi ile birlikte işini kaybedenlere yeniden beceriler kazandırılmalı. 2025 yılına kadar da işini kaybedenlerin en az yüzde 50'si yeniden eğitilmeli.

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre, Devasa işsizlikle ortaya çıkacak zorlukların üstesinden gelmek için ise 4 kritik alan bulunuyor. Dijital öğrenme, mikro kimlik belirleme, becerilere göre kimlik saptama ve uygulamalı öğrenme. Bunların gerçekleştirilmesi için de hükümetler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışması gerekiyor.

Pandemi beceri geliştirme konusunda fırsat

WEF'in raporunda pandemi olumsuz koşullarının yanı sıra, işsizlere yönelik beceri geliştirme konusunda fırsat olduğu belirtildi. Yeni modern eğitim koşulları, bu dönemde uygulanabilir. İnternet üzerinden yapılan online eğitimlerin de insanlara muazzam olanaklar sunduğu kaydedildi. Buna karşın, herkesin online eğitim araçlarına, internete ve elektriğe ulaşımda aynı koşullara sahip olmadığı hatırlatılarak, kurumlar arası koordineli çalışma ile bu zorlukların üstesinden gelinebileceği aktarıldı.

"Hükümetler ve kurumlar, cihazları finanse etmenin yollarını bulmak için bir araya gelmelidir"

WEF raporunda, “Liderler, ekonomik, demografik ve teknolojik zorluklar bağlamında Koronavirüs krizini nasıl yöneteceklerini müzakere eden karmaşık bir durumla karşı karşıya. Harekete geçmemenin ve gecikmenin maliyeti, milyonlarca işçiyi gelecek için hazırlıksız bırakabilir. Doğru kamu-özel sektör ortaklıkları ile yaşanılan dalgalanmalar başarıyla yönetilebilir ve yetenekli bir işgücünün temeli atılabilir. Dünya çapındaki hükümetler ve kurumlar, cihazları finanse etmenin yollarını bulmak için bir araya gelmelidir. Şirketler her yıl milyonlarca dizüstü bilgisayarı emekliye ayırıyor ve bu da ihtiyaç sahiplerine kolayca yeniden dağıtılabiliyor” ifadelerine yer verildi.

İnternet olmayan bölgelerde yenilikçi adımlar atıldı

Koronavirüs salgını, dünya çapında yenilikçi eylemleri de ateşledi. Afrika kıtasında yer alan Kenya internet kapsamını hızla genişletmeye çalışırken, uzak bölgelerdeki öğrencilere internet bağlantısı sağlamak için havadan 4G kablosuz ağ oluşturan bir yüksek irtifa balonları ağı olan Loon balonlarını konuşlandırdı. Güney Amerika'daki Peru da, daha temel bir sorunu çözmek için çalışmalara başladı. Elektriğin olmadığı bölgelerde tabletler güneş enerjili şarj cihazlarıyla birlikte teslim edildi. WEF yayınladığı raporda, benzer uygulamaların daha fazla devreye alınması gerektiğini ve uzaktan eğitimin kolaylaştırılmasının önemli olduğunu vurguladı.