Araştırma: 2013'te bulunan uzaylı taş güneş sistemi dışından

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Ocak (DHA) - Bilim insanları, Mısır\'da 2013 yılında bulunan ve dünya dışından geldiği saptanan taşların, güneş sisteminde bulunan herhangi bir maddeye benzemediğini açıkladı.

Bilim insanları, 2013 yılında Mısır\'da bulunan taşın, iki yıl süren incelemeler sonucu dünya dışından geldiğini keşfetmişti. Yapılan yeni araştırmalar, uzaydan gelen taşların \"bilinenden daha da uzaylı\" olabileceğini ortaya koydu.

Hypatia adı verilen taş parçacıklarının nereden gelmiş olabileceğini keşfetmek amacıyla taşın içindeki mineralleri inceleyen bilim insanları, bulunan maddelerin güneş sisteminde yer almadığını keşfetti. Witwatersrand Üniversitesi Yerbilimleri Okulu Profesörü ve araştırmacı Marco Andreoli, \"Hypatia\'nın dünya dışından geldiğinin anlaşılması, dünya genelinde bir sansasyon yaratmıştı; ancak, yeni araştırmalar, taş hakkında bilinmeyen daha birçok şey olduğunu gösteriyor\" dedi.

Yeni araştırmanın lideri Jan Kramers, kayanın iç yapısının parçalanmış bir meyve pastasına benzetilebileceğini ve meyve parçacıklarına benzeyen maddelerin incelenmesiyle, Hypatia\'nın nasıl oluştuğunun ve nereden geldiğinin anlaşılabileceğini söyledi. Kramers, \"Hypatia\'nın gövdesini, çok kötü karıştırılmış meyveli pasta hamuruna benzetebiliriz\" dedi.

Bilim insanları Hypatia\'nın gövdesinde bulunan maddelerin dünyada bulunan herhangi bir maddeye benzemediğine dikkat çekiyor. Kramers, \"Hypatia\'nın soğuk bir çevrede, muhtemelen Dünya\'daki sıvı azotun (-196 Celsius) altındaki sıcaklıklarda oluştuğunu tahmin ediyoruz. Güneş sistemimiz düşünüldüğünde, çoğu göktaşı Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağından geliyor. Yeni bulgularımız ışığında şimdiki hedefimiz Hypatia\'nın nereden geldiğini öğrenmek\" dedi. (Fotoğraflı)