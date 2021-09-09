Araştırma: İntihar, 20 ülkede suç sayılıyor

Araştırmalar, 20 ülkede intiharın hala suç sayıldığını, binlerce dolar para cezası ve üç yıla kadar hapisle cezalandırılabileceğini ortaya koydu.

İntiharın suç olmaktan çıkarılması çağrısında bulunan United for Global Mental Health'in raporuna göre, birçok ülkede çocuklar intihara teşebbüsten yargılanabiliyor ve şeriat kanunlarına göre cezalandırılıyor. Nijerya'da yedi yaşından küçük çocuklar tutuklanıp yargılanabiliyor.

United for Global Mental Health'den Sarah Kline, "İntiharın suç sayılması caydırıcı değildir. Hatta, insanların ruh sağlıkları için ihtiyaç duydukları desteği almalarını engelleyebilir" dedi.

Pakistan'ın Sindh bölgesinden intihardan kurtulan ve isminin açıklanmasını istemeyen kişi, polisin onu tutuklamak için evine geldiğini söyleyerek olayı şöyle aktardı: “İntihar girişiminde bulunduğum için kendimi suçlu ve aptal hissettim. Ayrıca, durumu daha da kötüleştiren şey, polisin olayla başa çıkma şekliydi. Sırf babamdan para alabilmek için onu küçük düşürdüler. Polis memuru 'Kızınız hapse girecek ya da siz' dedi. Babam olayları yatıştırmak için rüşvet ödedi"