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Ekonomi

Araştırma: 1,000 kripto para birimi bir gelişim vaad etmiyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Haziran (DHA) – Kripto para birimleri takip siteleri Coinopsy ve Dead Coins’in gerçekleştirdiği bir araştırma sonuçlarına göre, piyasada işlem gören kripto para birimlerinin yaklaşık olarak 1,000 herhangi bir aktivite veya gele

29 Haziran 2018 20:14

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Haziran (DHA) – Kripto para birimleri takip siteleri Coinopsy ve Dead Coins’in gerçekleştirdiği bir araştırma sonuçlarına göre, piyasada işlem gören kripto para birimlerinin yaklaşık olarak 1,000 herhangi bir aktivite veya geleceğe yönelik gelişim göstermiyor.
Araştırma sonuçları, piyasaya yeni giriş yapan çoğu amatör yatırımcının, siber saldırı ve hacklerin kurbanı olduğunu ve kendi isimleri üzerinden CryptoMeth ve OreoCoin gibi kripto para birimleri piyasalarının kâr etiğini ortaya koydu.
Satis Group tarafından Mayıs ayında gerçekleşirilen bir araştırmanın sonuçları ise, hileli ICO’ların (Initial Coin Offering – İlk Kripto Para Birimi Arzı) 2017 yılında yaklaşık bir milyon dolar kâr ettiğini ortaya koymuştu.

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