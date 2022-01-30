Araştırma: '100 bin liram olsa kur korumalı mevduata yatırırım' diyenlerin oranı yüzde 5

Yapılan son araştırmaya göre kur korumalı mevduata ilgi düşük kaldı. 100 bin lirasını kur korumalı mevduata geçiririm diyenlerin oranı yüzde 5 olurken, bu oran kripto paralarda yüzde 7'yi buldu.

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın her ay düzenli gerçekleştirdiği Türkiye Raporu araştırmasında vatandaşa “100 bin liranız olsa neye yatırırsınız” diye soruldu. 2022 Ocak ayında bu soruda şıklara Kur Korumalı Mevduat Hesabı da ilk kez eklendi. Araştırma sonuçlarına göre 100 bin lirasını kur korumalı mevduata yatırırım diyenlerin oranı yüzde 5 oldu.

100 bin lirası olsa bununla döviz alacağını söyleyenlerin oranı Aralık 2021'de yüzde 13 seviyesindeydi, 20 Aralık ve sonrasında geliştirilen Kur Korumalı Mevduat'a rağmen ocak ayında döviz alacağını söyleyenlerin oranı sadece yüzde 10'a geriledi.

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre araştırmaya göre ocak ayında vatandaşların yüzde 31'i, ellerine 100 bin lira geçse bunu altına yatıracağını söyledi. Bu oran bir önceki ayla aynı. 100 bin liraları olsa bu parayı borç ödemek için kullanacaklarını söyleyenlerin oranı yüzde 30'a yükseldi. Bu veri, hane halklarının borçluluk oranının yüksekliğine işaret ediyor.

Araştırma, vatandaşların kripto para piyasalarına ilgisinin arttığını da ortaya koydu. 100 bin lirası olsa bununla kripto para alacağını söyleyenlerin oranı aralık ayında yüzde 6 iken bu oran Ocak 2022'de yüzde 7'ye yükseldi. Kripto parayı tercih edenler arasında 18-24 yaş grubu açık farkla öne çıktı.

Siyaset etkisi

Araştırmanın sonuçları, yatırım tercihlerinde siyasi görüşün giderek daha etkili olduğunu ortaya koydu. AKP seçmeninin yüzde 4'ü 100 bin lirası olsa döviz alacağını söylerken, bu oran CHP ve HDP seçmenleri arasında yüzde 20'yi geçiyor. Buna karşılık AKP seçmenlerinin yüzde 10'u 100 bin lirası olsa Kur Korumalı Mevduat Hesabı'na yatıracağını söylüyor ancak CHP seçmenleri arasında bu tercihi yapanların oranı yüzde 1'in altında.