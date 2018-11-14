Araştırma - Gençler bir günü 34 saat hissediyor 

İstanbul,14 Kasım (DHA) -Türkiye’de 12 - 19 yaş arası gençler aynı anda çok iş yaptıkları, çok ekranlı yaşadıkları için bir günü 34 saat gibi hissediyor.

Ipsos araştırmasının sonuçlarına göre, gençler yemek yerken ders çalışmak, alışveriş yaparken atıştırmak gibi birden fazla eylemi bir arada gerçekleştirme davranışları belirgin olarak gözlemleniyor.

Gençler, harçlıklarının yüzde 22’sini giyime harcıyor. En sevdikleri markalar sıralamasında ilk 10 markanın 4′ü Türkiye’den.

Sosyalleşme alanı olarak gençelrin yüzde 55’i AVM’leri tercih ediyor, yüzde 53 ise açık havada sosyalleşmeyi tercih ettiklerini belirtiyorlar.

Araştırma kapsamında 12 – 19 yaş aralığındaki gençlerde “Ailemin değerlerini hiçbir zaman göz ardı etmem” ifadesine katılanların oranı yüzde 72 olarak görüldü. Bu da gençlerin aile değerlerine oldukça önem verdiklerini ortaya koyuyor.

Ipsos’un Marka Sağlığı İzleme ve Sosyal Dinleme Analizleri hizmet birimlerinin lideri Özlem Sönmezyalçın, “Ipsos olarak toplum, insanlar ve pazarlar hakkında tam bir anlayış sunmak hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında; nüfusun %13’ünü oluşturan ve gelecek dönemde önemli bir hedef kitle haline gelecek olan 12 – 19 yaş aralığındaki gençlerle ilgili detaylı bir rapor hazırladık. 360’ Teens Pulse adını verdiğimiz araştırmamız sonucunda; kuşak tanımlamalarından öteye geçerek ve “duyarsızlar”, “sorumsuzlar”, “sadık değiller” gibi ön yargılı değerlendirmeleri de bir kenara bırakarak bu özel kitlenin markalar, sosyalleşme alanları vb çok çeşitli konulardaki tercihlerini, değer yargılarını, beğenilerini ve dijital dünyadaki davranışlarını detaylı bir şekilde ortaya koyduğumuz bir rapor ortaya çıktı. Raporda çok detaylı bölümler olmakla birlikte bu haberde paylaştığımız verilere genel olarak baktığımızda gençlerin aile bağlarına oldukça önem verdikleri, AVM’lerin hayatlarında önemli bir sosyalleşme alanı olduğunu, yerel markaların gençlerin gönüllerinde yer edebildiğini ve çok ekranlılık ve aynı anda birçok iş yapma güdüleri nedeniyle bir günü 24 saatten fazla hissettiklerini görüyoruz. Bu araştırmanın gençlerle ilgili ön yargılarımızı kırmada önemli bir araç olacağına inanıyorum” dedi. (Fotoğraflı)