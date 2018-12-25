Araştırma - Enerji sektörünü 5 yenilikçi yönelim değiştirecek

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Aralık (DHA) – Enerji sektörünün geleceğine ilişkin yapılan bir araştırma, sektör için en yenilikçi yönelimlerin, \"jeopolitik riskler, enerji depolaması, derin deniz sondajı, doğal gaz altyapısı ve likit doğalgaz ihracatı\" olduğunu ortaya koydu.

Petrol ve enerji haberleri portalı Oilprices’ın araştırmasına göre, risklerle dolu olan enerji sektöründe yeni yönelimlerin erken farkedilmesi durumunda yüksek getiriler sağlanıyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre enerji sektöründeki yenilikçi yönelimler ve bu yönelimlerin altında yatan nedenler şöyle sıralandı:

- Jeopolitik riskler - Jeopolitik risklerin küresel petrol piyasalarında uçuculuğa yol açtığını ve yatırımcıları kendi bögelerinde yatırım yapmaya ittiği belirtildi.

ABD’nin, 5 Kasım’da yürürlüğe giren, İran’a yönelik yaptırımları haberlerinin gelmesiyle İran’ın günlük petrol ihracatı 2.8 milyon varilden Eylül ayında 2 milyon varile geriledi. Ülkenin petrol ihracatının 2019 yılında sıfıra inebileceği öngörüler arasında.

Petrol fiyatları için 2019 yılı öngörülen fiyat olan varil başına 100 dolarken, fiyatlar yıl içinde varil başına 80 dolar düzeyine kadar çıktıktan sonra 50 dolar düzeyine geriledi. Rusya ve Suudi Arabistan petrol bakanları da jeopolitik risklerin, petrol fiyatları üzerinde stoklar kadar etkili olduğunu belirttiler.

Enerji sektörü için jeopoltik risk teşkil edebilecek etkenler şöyle sıralandı; Basra Körfezi’nde çıkabilecek yeni bir savaş, Venezüela’nın ekonomik olarak çökerek petrol üretimini durdurması ve Avrupa ile Rusya arasındaki Kuzey Akımı 2 projesi bazlı gerginlikler.

- Enerji depolaması - Yenilenebilir enerji kapasitesi arttıkça enerji depolmasının da önemi günden güne arttığı ve enerji depolma piyasasının 2018 yılındaki 1.98 milyar dolarlık hacminin 2023 yılında 8.54 milyar dolara çıkacağı ve depolama kapasitesinin de saatlik 1.2 gigawatttan aynı zaman diliminde en az 10 gigawatta yükseleceği tahmin ediliyor.

- Derin deniz sondajı - Kaya petrolü devriminin sonuna yaklaşmasıyla 2020 ve 2030 yılları arasında derin deniz sondajlarının enerji üretiminde büyük pay sahibi olacağı öngörülüyor.

Derin deniz sondajına 2014 yılında yapılan 300 milyar dolarlık yatırım 2018 yılında 155 milyar dolara geriledi ancak 2022 yılında yatırımların 200 milyar doların üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Meksika Körfezi’nde sondaj alanlarının açılması ve daha önce 1 milyon dolar olan günlük sondaj maliyetinin 400 bin dolar düzeyine çekilmesiyle yatırımcıların yeniden derin deniz sondajına geri döneceği tahmin ediliyor.

- Doğal gaz tüketimi giderek artıyor - Doğalgaz sektörünün petrol sektörüne göre üç kat hızlı büyümesiyle BP Enerji Görünümü 2040 öngörüsünde, sektörün 2050 yılına dek en az yüzde 1.0 büyüyeceği öngörüldü.

Meksika’dan ithal edilen doğalgaz miktarının 2010 yılındaki 1.5 trilyon metreküten, 2017 yılında 333 trilyon mereküpe ulaşması üretimde görülen en büyük değişime işaret ediyor.

- Likit doğalgaz ihracatı - Doğalgaza küresel talebin artmasıyla ABD sondajcılarının, enerji piyasasına egemen olma planlarında likit doğalgaz transferi büyük bir yer tutuyor.

