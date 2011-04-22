‘Aras’ların evinde bakıcı hırsızlığı

T24

Çelişkili konuştu





Çalınanlar bulundu



Türkiye’nin önde gelen lojistik firmaları arasında yer alan Aras Kargo’nun bağlı olduğu Aras Holding’in aile büyükleri Latif ve İzzet Aras’ın Çankaya Dikmen’deki evinde Türkmen hizmetçi şoku yaşandı.Bir süre önce yaşamını yitiren Celal Aras’ın anne ve babası olan çiftin yanında 8 aydır bakıcı olarak kalan Rozygul Jumakova (33), ilginç bir soygun planı yaptı. Rozygul Jumakova, evde yanlız olduğu sırada kapıyı çalan iki erkeğin saldırısına uğradığını, şüphelilerin kendisini döverek etkisiz hale getirdiğini ve evdeki çelik kasadaki değerli eşyaları alıp kaçtıklarını belirterek, polise başvurdu.Polis, Türkmen uyruklu bakıcıyı sorguya aldı. Sorguda, kendisine saldıran kişiler ve olayın gelişimiyle ilgili çelişkili bilgi vermesi üzerine şüpheleri üzerinde toplayan Jumakovo sonunda gerçeği itiraf etti.Bakıcı kadın, kendisinin aynı gün üst kattaki merdivenlerden inerken düştüğünü ve bu nedenle yüzünde ve bacaklarında morluklar oluştuğunu gördüğünü ve plan yaptığını anlattı.Vücudundaki morlukları bahane ederek olayı gerçekleştirdiğini anlatan Rozygul Jumakova, mutfaktan aldığı çekiç ile çelik kasayı kırdığını, kasa ile çekmecede bulunan ziynet eşyaları ve paraları alıp evde başka bir yere sakladığını itiraf etti.Bu bilgi üzerine yeniden eve giden polis, Jumakova’nın sakladığı eşyaları merdiven altındaki bir dolabın içinde buldu. Jumakova’nın, çelik kasa ile çekmecelerden, 7 cep telefonu, 6 çeyrek altın, 2 yarım altın, 40 gram burma bilezik, 2 pırlanta yüzük, altın kaplama erkek kol saati, elektronik boyun saati, 3 bin dolar, 500 euro ve 13 bin lira aldığı anlaşıldı.Jumakova, suç uydurma ve emniyeti suistimal yoluyla hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Sorgusu sonrasında savcılık tarafından serbest bırakılan şüpheli Jumakova, sınırdışı edildi ve hakkında Türkiye’ye giriş yasağı konuldu.