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Spor

Aras Özbiliz, FC Sheriff'te!

Beşiktaş'ın lisans çıkarmadığı 27 yaşındaki Aras Özbiliz, Moldovya ekiplerinden FC Sheriff'e kiralandı

08 Şubat 2018 04:54

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Aras Özbiliz, Moldova Ligi ekibi Sheriff'e transfer oldu. FC Sheriff Kulübü transferi resmi sitesinden açıkladı.


Adı Kazakistan Ligi ekibi Aktobe ile de anılan 27 yaşındaki Aras Özbiliz'in yeni durağı Sheriff Kulübü oldu.

Sheriff'ten yapılan açıklamada, Aras Özbiliz ile sözleşme imzalandığı belirtilirken; anlaşmanın detaylarından bahsedilmedi. 

Aras Özbiliz kimdir?

İstanbul doğumlu Ermeni asıllı futbolcu Aras Özbiliz, 27 yaşında ve sağ kanatta hücuma yönelik oynuyor. Zaman zaman sol kanat ve forvet arkasında da görev yapan Aras, sol ayağını etkili kullanabiliyor. Futbol eğitimini Ajax altyapılarında alan Aras Özbiliz, Ajax U19 ve U21 takımlarında kendisine şans buldu. İki yıl Ajax forması giyen Özbiliz, 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Rusya’nın yolunu tuttu ve Kuban Krasnodar takımına tranfer oldu. Kuban’da bir sezon oynayan ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Aras Özbiliz, ertesi yıl 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Spartak Moskova’ya transfer oldu. 2016 yılında 1.3 milyon Euro'ya Beşiktaş'a transfer olan Aras, beklentilerin uzağında kaldı ve yeteri kadar forma şansı bulamadı. Yarım sezonluğuna Rayo Vallecano'ya transfer olan Ermeni futbolcu, 3 maça çıktı ve skor üretemezken, Beşiktaş formasıyla 5 maça çıkıp 1 gol kaydetti.

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